On the Basis of Sex: Kathy Bates, Justin Theroux e Sam Waterston nel cast

03/10/2017 |

Il cast di On the Basis of Sex si è arricchito delle presenze di Kathy Bates, Justin Theroux e Sam Waterston. Le tre star reciteranno accanto alla protagonista Felicity Jones, scelta per interpretare Ruth Joan Bader Ginsburg, il magistrato giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.



All’interno della pellicola troveremo anche Armie Hammer, Jack Reynor, Stephen Root e Cailee Spaeny.



La regia del film è affidata a Mimi Leder che lavorerà su una sceneggiatura Daniel Stiepleman. La produzione è affidata a Robert W. Cort mentre Ron Bergman è il produttore esecutivo. La Focus Features finanzierà il progetto.