Vittoria e Abdul: Ali Fazal protagonista della clip Garden Party

03/10/2017 |

La Focus Features ha rilasciato online una nuova scena di Vittoria e Abdul dal titolo Garden Party. Nella clip possiamo vedere Ali Fazal nella parte del protagonista maschile Abdul, in questo film che racconta dell'amicizia tra l'uomo e la Regina Vittoria, quest'ultima interpretata dall'attrice Premio Oscar Judi Dench.



Vittoria e Abdul è diretto da Stephen Frears, il regista di Philomena e Florence, ed ha un cast composto anche da Adeel Akhtar, Simon Callow, Michael Gambon, Eddie Izzard, Ruth McCabe, Tim Pigott-Smith, Julian Wadham, Olivia Williams e Fenella Woolgar.



La pellicola, la cui sceneggiatura è stata scritta da Lee Hall, è l'adattamento cinematografico del libro Shrabani Basu.



L'uscita italiana è fissata per il 26 Ottobre.



Sinossi di Vittoria e Abdul:

La straordinaria storia vera di un'inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell'incredibile regno della Regina Vittoria (interpretata dal premio Oscar (R) Judi Dench). Quando il giovane commesso Abdul Karim (Ali Fazal) si mette in viaggio dall'India per partecipare al Giubileo d'oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una lealtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della Regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità.