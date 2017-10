The Goldfinch: Ansel Elgort potrebbe essere il protagonista del film

News





04/10/2017 |

La Warner Bros. Pictures e Amazon Studios stanno sviluppando il film basato su The Goldfinch, il libro della scrittrice Donna Tartt. Il progetto è già in fase avanzata con le compagnie che avrebbero individuato in Ansel Elgort il protagonista. All’attore è stato offerto il ruolo principale mentre per quanto riguarda la regia troveremo dietro la macchina da presa John Crowley.

Proprio il regista, dopo aver avuto modo di incontrare diversi attori, ha deciso di puntare tutto su Elgort che da poco ha terminato le riprese di November Criminals.

La Warner e la RatPac hanno acquisito i diritti del film nel 2014. La produzione partirà il prossimo anno.

Ansel Elgort ha recitato recentemente da protagonista nel film Baby Driver - Il Genio della Fuga.



The Goldfinch è un romanzo conosciuto in Italia con il titolo Il Cardellino.



Sinossi del romanzo The Goldfinch:

Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all'attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New-York, senza parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato dall'acuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli ambienti pericolosi della criminalità internazionale. Nel frattempo, Theo cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo talismano, il piccolo quadro raffigurante un cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la bellezza che, sola, può salvare il mondo.