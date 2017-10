Flarsky: uscirà nel 2019 la commedia con Charlize Theron e Seth Rogen

News





04/10/2017 |

La Lionsgate ha annunciato che l’8 Febbraio 2019 uscirà nelle sale Flarsky, la commedia con protagonisti Charlize Theron e Seth Rogen. Il film sarà diretto da Jonathan Levine, regista di 50/50, e racconterà la storia di un giornalista disoccupato, martoriato dalla sfortuna, che proverà in tutti i modi ad entrare in contatto con una delle donne più potenti della Terra ma, allo stesso tempo, sua vecchia babysitter di cui era profondamente innamorato.



Rogen e la Theron interpreteranno i due personaggi in questione.



Dan Sterling ha scritto la sceneggiatura.

La Point Grey Pictures di Rogen, la Denver e Delilah Films della Theron e la Good Universe si occuperanno di produrre il film.