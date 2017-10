Jenny Slate in trattative per recitare in Venom

News





04/10/2017 |

Un’altra attrice potrebbe presto entrare a far parte del cast di Venom, il cinecomic dedicato ad uno dei nemici storici dell’Uomo Ragno. La star in questione è Jenny Slate, entrata ufficialmente in trattative con la produzione. La Slate, nel caso in cui dovesse trovare l’accordo con la Marvel e la Sony, interpreterà una scienziata. Altri dettagli circa il suo personaggio non sono stati forniti.



In Venom troveremo come protagonista Tom Hardy che interpreterà questo misterioso ma allo stesso tempo terrificante personaggio già visto nello Spiderman diretto da Sam Raimi diversi anni fa. Michelle Williams e Riz Ahmed sono gli altri attori presenti nel cast.



La sceneggiatura di questo film, che sarà diretto da Ruben Fleischer, sarà scritta da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel. Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal saranno i produttori.



Venom uscirà nelle sale il 5 Ottobre 2018.