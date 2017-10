Jared Leto interpreterà Hugh Hefner nel biopic dedicato al fondatore di Playboy

News





04/10/2017 |

Jared Leto, il Joker di Suicide Squad, è stato scritturato per interpretare Hugh Hefner nel biopic dedicato al fondatore di Playboy scomparso recentemente. La pellicola sarà diretta da Brett Ratner che con la sua RatPac Entertainment aveva opzionato da tempo i diritti circa la vita di Hefner.



Il film sarà una co-produzione Ratpac and Playboy/Alta Loma Entertainment. Ratner produrrà il film con John Cheng mentre Dick Rosenzweig e Peter Jaysen saranno i produttori esecutivi.



Leto è stato un’autentica sorpresa nei panni di Joker in Suicide Squad. Il successo avuto dal suo personaggio ha spinto la Warner a creare uno spinoff del film dedicato a lui e ad Harley Quinn, quest’ultima interpretata da Margot Robbie. L’attore è anche una delle star presenti in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve.