Daisy Ridley reciterà nel film Daddio

04/10/2017 |

Un nuovo progetto attende all’orizzonte Daisy Ridley. L’attrice, infatti, è stata scelta per recitare all’interno del film Daddio, la cui sceneggiatura è stata scritta da Christy Hall.

La storia racconta di una donna e del suo viaggio dall’aeroporto JFK fino al suo appartamento di Manhattan. All’interno del taxi su cui viaggia, la protagonista e l’autista del veicolo affrontano i temi riguardanti le loro vite e gli effetti che questi hanno avuto.

Secondo le prime informazioni la produzione del film dovrebbe partire prima delle riprese di Star Wars: Episode IX, il cui ciak è previsto per giugno 2018. La Ridley nel nuovo capitolo di Guerre Stellari tornerà per interpretare Rey, il personaggio visto per la prima volta in Star Wars - Il Risveglio della Forza.