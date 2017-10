Renegades - Commando D'Assalto: la clip Un dannato carro armato

News





04/10/2017 |

Un dannato carro armato è il titolo della nuova clip di Renegades - Commando D'Assalto rilasciata dalla M2Pictures. L'action movie di Steven Quale, il papà di Into the Storm, racconta di un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione impossibile. Il cast è prestigioso ed è composto dai protagonisti Sullivan Stapleton e J.K. Simmons e da Sylvia Hoeks, Ewen Bremner e Dimitri Leonidas.



Richard Wenk e Luc Besson sono coloro che hanno scritto la sceneggiatura.



In Italia il film uscirà il 5 Ottobre.



Sinossi di Renegades - Commando d’Assalto:

Un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro d’inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s’imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione.