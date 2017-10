Brutti e Cattivi: Claudio Santamaria ci presenta Il Papero!

News





05/10/2017 |

La 01Distribution ci presenta Il Papero, il personaggio principale di Brutti e Cattivi interpretato da Claudio Santamaria. La clip di backstage mette sotto i riflettori l'attore che descrive nei dettagli questa persona particolare che nel film tenterà di portare a casa un'incredibile rapina con l'aiuto di una squadra composta da Ballerina, Il Merda e Plissé. Nella pellicola di Cosimo Gomez troviamo Marco D’Amore, Sara Serraiocco, Simoncino Martucci, Narcisse Mame, Aline Belibi.

Gomez ha scritto la sceneggiatura di questa pellicola dalla storia imprevedibile con Luca Infascelli.



Brutti e Cattivi uscirà nelle sale a partire dal 19 Ottobre tramite la 01Distribution. Vi lasciamo alla clip.



Sinossi di Brutti e Cattivi:

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente dell'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati.