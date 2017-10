Renegades - Commando D'Assalto: la scena Hai oltrepassato il limite

News





05/10/2017 |

Nel giorno dell'arrivo in Italia di Renegades - Commando D'Assalto, ecco una nuova clip del film intitolata Hai oltrepassato il limite. Questo action-movie vede al centro della scena un gruppo di temerari Navy Seals alle prese con una missione che sembra essere impossibile. I protagonisti sono Sullivan Stapleton e J.K. Simmons, affiancati da Sylvia Hoeks, Ewen Bremner e Dimitri Leonidas e diretti da Steven Quale.



Richard Wenk e Luc Besson sono coloro che hanno scritto la sceneggiatura.



Sotto la sinossi trovate la scena rilasciata dalla M2Pictures.



Sinossi di Renegades - Commando d’Assalto:

Un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro d’inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s’imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione.