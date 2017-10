Ammore e Malavita: Claudia Gerini canta La Canzone della Serva nella nuova scena del film

News





05/10/2017 |

Nella nuova scena di Ammore e Malavita l'attrice Claudia Gerini canta La Canzone della Serva. La Gerini è una delle protagoniste di questo film diretto dai Manetti Bros. Ambientata a Napoli la pellicola racconta la storia di Ciro, un serial killer che si innamorerà perdutamente di Fatima, ragazza che in realtà lui dovrebbe uccidere. Ciro e Fatima sono interpretati da Giampaolo Morelli e Serena Rossi, entrambi appartenenti ad un cast principale che vede al suo interno anche Carlo Buccirosso.



Prodotto da Madeleine, Manetti Bros. Film e Rai Cinema, Ammore e Malavita sarà distribuito a partire da oggi nelle sale.



Sinossi di Ammore e Malavita:

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due “tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai dimenticato della loro adolescenza.

Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l’amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.