Bride of Frankenstein: posticipata luscita del film

06/10/2017 |

La Universal Pictures ha eliminato Bride of Frankenstein dalla lista dei film in uscita nei prossimi anni. L’arrivo della pellicola, appartenente all’universo dark dello studio, era stato fissato inizialmente per il 14 Febbraio 2019.

Stando alle prime informazioni, il progetto non è stato sospeso ed è ancora tutto in divenire con Bill Condon sempre confermato dietro la macchina da presa. Javier Bardem è il protagonista nella parte di Frankenstein mentre Angelina Jolie è entrata in trattative per recitare in questo remake di La Moglie di Frankenstein.



David Koepp scriverà la sceneggiatura.



La Universal Pictures in un comunicato ufficiale ha annunciato che “dopo alcune considerazioni la Universal e Bill Condon hanno deciso di posticipare l’uscita del film. Nessuno di noi - prosegue la nota - vuole accelerare i tempi per la realizzazione di un film speciale come questo”.