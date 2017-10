Gore Verbinski in trattative per dirigere Gambit

News





06/10/2017 |

Gore Verbinski, regista di alcuni capitoli della saga Pirati dei Caraibi e di The Lone Ranger, è in trattative per recitare in Gambit, lo spinoff dell’universo X-Men. Il progetto è in fase di lavorazione da diverso tempo con Doug Liman e Rupert Wyatt scelti inizialmente per la regia. Entrambi, però, in due periodi completamente diversi (il primo a Ottobre 2015, il secondo ad Agosto 2016), hanno deciso di abbandonare il cinecomic.



Channing Tatum è il protagonista della pellicola che racconta la storia di questo antieroe mutante nato come ladro e truffatore.

Simon Kinberg, Tatum e Reid Carolin sono i produttori.



Gambit non ha ancora una data d’uscita.