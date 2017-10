Death Wish uscirà nelle sale a Marzo 2018

News





06/10/2017 |

Novità in vista per il remake de Il Giustiziere della Notte. Death Wish, questo il titolo originale dell’opera cinematografica, non uscirà più il 22 Novembre ma arriverà nei cinema a partire dal 2 Marzo 2018.



La pellicola vedrà protagonista Bruce Willis nei panni di Paul Kersey, il personaggio reso famoso da Charles Bronson nel film originale uscito nel 1974. La regia è di Eli Roth (Hostel) mentre la produzione è affidata a Roger Birnbaum.



Il cast di Death Wish vede al suo interno anche Vincent D’Onofrio, Kimberly Elise, Mike Epps ed Elisabeth Shue.



Joe Carnahan ha scritto la sceneggiatura, basata sul romanzo di Brian Garfield. Il film racconta di un architetto che si trasforma in giustiziere dopo la morte della moglie per mano di tre aggressori.