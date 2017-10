The Bride: la Lionsgate lavorerà al remake

News





06/10/2017 |

La Lionsgate ha acquisito i diritti della pellicola horror a tinte russe dal titolo The Bride. Vlad Severtsev, il produttore del film originale, ha annunciato che Chad e Carey Hayes, gli sceneggiatori di The Conjuring - L’Evocazione e The Conjuring - Il Caso Enfield, produrranno con lui il remake.



Nevesta, questo il titolo originale, è stato scritto e diretto da Svyatoslav Podgayevskiy ed è uscito in Russia lo scorso gennaio.



La storia racconta di Nastya, una donna che si metterà in viaggio verso la casa dei parenti di quello che sarà il suo futuro marito. Ad attenderla, però, non sarà la classica famiglia che ogni sposina sogna, ma delle persone inquietanti. In preda alle visioni sarà costretta a partecipare ad una cerimonia nuziale slava che si rivelerà un vero e proprio rituale.



Victoria Agalakova, Vyacheslav Chepurchenko, Aleksandra Rebenok ed Igor Khripunov hanno recitato nel film.