Spawn: la produzione del film partirà a Febbraio

06/10/2017 |

Dopo tanti mesi trascorsi tra voci e indiscrezioni circa l’avvio del progetto Spawn, ecco la conferma da parte del creatore del personaggio Todd McFarlane. Presente al New York Comic Con, McFarlane ha annunciato che la produzione partirà nel mese di Febbraio.



Il regista ha anche spiegato: “Sarà un film dark. E’ come se avessi uno squalo all’interno di un’acqua completamente scura… tu stai nuotando e lui arriverà per sbranarti”.

McFarlane, per quanto riguarda il budget, ha svelato che sono stati investiti 10 milioni di dollari su questo cinecomic.

La Blumhouse produrrà Spawn che uscirà nelle sale sempre nel 2018. La data ufficiale non è stata confermata.