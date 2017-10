The Shape Of Water: online il Behind the Scenes in lingua originale

News





07/10/2017 |

Il Behind the Scenes di The Shape Of Water è stato rilasciato dalla Fox Searchlight. La clip ci mostra alcune scene del film e contiene anche le interviste al regista Guillermo del Toro e all'attore Doug Jones.

The Shape Of Water è un fantasy drama ambientato negli USA durante il periodo della Guerra Fredda e racconta la storia di Elisa, una donna intrappolata in una vita silenziosa e solitaria all’interno di un laboratorio di sicurezza del Governo dove lavora. Quando lei e la sua collega Zelda scopriranno un esperimento segreto la loro vita cambierà per sempre.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso del Toro con Vanessa Taylor.



The Shape Of Water è prodotto da Guillermo del Toro e J. Miles Dale, il film vede protagonisti Sally Hawkins, nei panni della protagonista Elisa, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.



The Shape Of Water uscirà nelle sale americane a partire dall’8 Dicembre. Non è stato ancora annunciato quando il film arriverà invece in Italia.