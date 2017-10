Box Office Italia: Blade Runner 2049 comanda la classifica

News





09/10/2017

Il primo fine settimana di Ottobre ha portato nelle sale cinematografiche tante nuove pellicole. E la sorpresa a livello di botteghino è arrivata grazie a Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve che ha da subito preso il comando della classifica box office. Il sequel del film di Ridley Scott ha incassato 1.995.272 euro, superando il film animato Emoji - Accendi le Emozioni di Tony Leondis che ha portato via 759.389 euro. In terza e in quarta posizione troviamo altre due pellicole esordienti, ovvero Ammore e Malavita dei Manetti Bros. il cui incasso è stato pari a 568.112 euro, e Come Ti Ammazzo il Bodyguard di Patrick Hughes che ha messo da parte 517.402 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Noi Siamo Tutto di Stella Meghie (411.903 euro) e Cars 3 di Brian Fee (381.617 euro).