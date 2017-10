Box Office USA: Blade Runner 2049 domina al botteghino

News





09/10/2017 |

Impatto positivo nelle sale americane per Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Il film ha debuttato negli USA lo scorso week-end e ha incassato 31.525.000 dollari, prendendo di fatto la prima posizione. Il film ha tolto il trono ad IT di Andy Muschietti, superato anche da Il Domani Tra di Noi di Hany Abu-Assad che ha incassato 10.100.000 dollari. Tornando all’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, la pellicola è scivolata in terza posizione dopo aver portato via altri 9.655.000 dollari. Il primo capitolo dedicato a Pennywise ha comunque superato i 300 milioni complessivi. Al quarto posto ecco un’altra pellicola debuttante: My Little Pony: The Movie di Jayson Thiessen che ha incassato 8.800.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Kingsman: The Golden Circle di Matthew Vaughn (8.100.000 dollari) e Barry Seal - Una Storia Americana di Doug Liman (8.073.000 dollari).