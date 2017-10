Keira Knightley reciterà in uno spy drama ancora senza titolo

News





Keira Knightley è stata scritturata per recitare in un nuovo spy drama sviluppato dalla K Period Media e dalla Bristol Automotive. Il progetto è ancora in fase embrionale e non ha un regista. La sceneggiatura è stata scritta da Camilla Blackett, anche se i dettagli non sono stati rivelati dalla produzione.



La Knightley produrrà il film con Kimberly Steward della K Period Media, con Josh Godfrey e con Nora Grossman e Ido Ostrowsky della Bristol Automotive.

L’attrice ha recitato recentemente in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e presto inizierà a lavorare sul set di Berlin, I Love You. Nel frattempo ha completato due film che usciranno il prossimo anno: The Aftermath di James Kent, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e Colette di Wash Westmoreland.