Helen Mirren e Luke Evans reciteranno in Anna, il nuovo film di Luc Besson

10/10/2017 |

Dopo aver diretto Valerian e la Città dei Mille Pianeti, Luc Besson ha scelto il suo prossimo progetto. Il regista dirigerà infatti una pellicola intitolata Anna che sarà co-prodotta dalla Lionsgate. Il cast del film è attualmente in fase di costruzione e nelle ultime ore sono stati annunciati due nuovi nomi: il premio Oscar Helen Mirren e Luke Evans.



La Mirren e Evans, i cui ruoli non sono stati svelati, reciteranno accanto a Cillian Murphy e Sasha Luiss che interpreterà la protagonista Anna.

Per la Luiss si tratta della seconda collaborazione con Besson. L’attrice ha infatti recitato anche in Valerian e la Città dei Mille Pianeti indossando i panni della Principessa Lihio-Minaa. La trama della pellicola non è stata rivelata dalla produzione.



Anna, le cui riprese partiranno a Novembre, sarà prodotto dalla EuropaCorp di Besson tramite Marc Shmuger.