Jason Blum parla del reboot di Paranormal Activity

News





10/10/2017 |

Il franchise horror Paranormal Activity potrebbe ritornare presto in vita. Nel 2015 è uscito nelle sale l’ultimo capitolo di questa saga horror nata nel 2007, ovvero Paranormal Activity: The Ghost Dimension, film che secondo i piani iniziali avrebbe dovuto segnare la fine dell’opera cinematografica prodotta dalla Blumhouse. Ma la produzione, stando quanto riportato da Jason Blum, starebbe pensando alla possibilità di far rivivere la saga tramite un reboot.



Secondo quanto riportato da Blum, in un’intervista a CinePOP, tutto passa tramite lo sceneggiatore Christopher Landon, colui che ha scritto la storia degli ultimi quattro film. Blum ha dichiarato che qualora Landon avesse un’idea, lui sarebbe disposto ad ascoltarla. Altre informazioni a riguardo non sono state fornite, dunque non sappiamo ancora se il pensiero di far ripartire da capo il franchise può diventare realtà nel breve tempo.



Paranormal Activity: Dimensione fantasma, questo il titolo italiano dell’ultimo episodio, è stato portato nelle sale da Gregory Plotkin.