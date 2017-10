Linda Cardellini reciterà nellhorror The Children

News





10/10/2017 |

La New Line Cinema ha inserito nella sua agenda un nuovo progetto horror che sarà prodotto da James Wan. Il film è intitolato The Children e racconterà della misteriosa scomparsa di due ragazzi e di un’assistente sociale che farà di tutto per ritrovarli. Nel tentativo di investigare su questa misteriosa storia, la donna scoprirà che la sua famiglia è in pericolo.



La protagonista sarà interpretata da Linda Cardellini, attrice che abbiamo visto recentemente in Daddy’s Home, la commedia con Mark Wahlberg.



Mikki Daughtry e Tobias Iaconis hanno scritto la sceneggiatura.



Oltre a Wan il film sarà prodotto anche da Gary Dauberman e Emile Gladstone. Michael Clear è il produttore esecutivo.