Dean Israelite dirigerà il film Unexplained Phenomenon

11/10/2017 |

Dopo aver diretto il primo adattamento cinematografico di Power Rangers, Dean Israelite ha firmato per dirigere il film Unexplained Phenomenon. La pellicola, sviluppata dalla Amblin Partners, racconterà la storia di una famiglia che dovrà fare i conti con il ritrovamento di un misterioso oggetto ultraterreno che cambierà per sempre la vita dei componenti della stessa. Altri dettagli circa la trama non sono stati rivelati dalla produzione, anche se è stato specificato che la storia è basata su eventi realmente accaduti.



Alex Heineman ed Andrew Rona produrranno Unexplained Phenomenon attraverso la loro The Picture Company.



Power Rangers, uscito nelle sale italiane lo scorso Aprile, è stato l’ultimo film diretto da Israelite ed ha incassato 142 milioni di euro in tutto il mondo.