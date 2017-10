Capitan Mutanda dal 1° Novembre al cinema: lo spot italiano Ho dei superpoteri!

News





Ci stiamo avvicinando al giorno dell'uscita in Italia di Capitan Mutanda, la pellicola animata della Dreamworks basata sulla serie di libri per ragazzi dello scrittore statunitense Dav Pilkey. La 20th Century Fox, tramite il nuovo spot dal titolo Ho dei superpoteri!, ci ricorda che il film uscirà nelle sale a partire dal prossimo 1° Novembre.



La regia è di David Soren che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Nicholas Stoller ed ha diretto un cast originale composto da Jordan Peele, Nick Kroll, Kevin Hart, Kristen Schaal e Ed Helms.



Capitan Mutanda racconterà la storia di due studenti di una scuola elementare, George ed Harold, che ipnotizzeranno il loro preside trasformandolo in un supereroe da loro inventato: Capitan Mutanda. Il curioso personaggio diventerà così un paladino dei più piccoli vestito solo di un paio di mutandoni e di un mantello di poliestere rosso.



Qui sotto trovate lo spot!