Tommy Lee Jones reciterà in Stoner

12/10/2017 |

Visto di recente in Mechanic: Resurrection e in Jason Bourne, Tommy Lee Jones ha trovato l’accordo per recitare nella pellicola Stoner che sarà diretta da Joe Wright (L’Ora Più Buia e Pan - Viaggio sull’Isola che non c’è). Il film sarà prodotto dalla Blumhouse Productions ed è basato sul romanzo di John Edward Williams scritto nel 1965.

Stoner ha una sceneggiatura scritta da John Edward Williams e vedrà come protagonista Casey Affleck. La produzione non ha comunicato quale sarà il personaggio che Lee Jones interpreterà.



Jason Blum, Charles S. Cohen della CMG aned Daniel Battsek della Film4 saranno i produttori mentre Ethan Hawke sarà il produttore esecutivo.



Sinossi del romanzo Stoner:

Stoner è il racconto della vita di un uomo tra gli anni Dieci e gli anni Cinquanta del Novecento: William Stoner, figlio di contadini, che si affranca quasi suo malgrado dal destino di massacrante lavoro nei campi che lo attende, coltiva la passione per gli studi letterari e diventa docente universitario. Si sposa, ha una figlia, affronta varie vicissitudini professionali e sentimentali, si ammala, muore. È un eroe della normalità che negli ingranaggi di una vita minima riesce ad attingere il senso del lavoro, dell’amore, della passione che dà forma a un’esistenza.