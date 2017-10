Gal Gadot in trattative per recitare nel film Ruin

News





12/10/2017 |

Gal Gadot, star del cinecomic Wonder Woman, è entrata ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Ruin, pellicola ambientata poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il thriller movie racconterà la storia di un ex nazista che, distrutto dal rimorso per le azioni spietate da lui commesse, deciderà di dare la caccia ai componenti della sua squadra.



Justin Kurzel, regista di Assassin’s Creed, dirigerà la pellicola. Al momento il progetto è in fase di sviluppo e non è chiaro quando inizieranno le riprese. La produzione non ha annunciato nemmeno quale sarà il ruolo che la Gadot avrà nel film.



Anche il cast è in fase di costruzione. La parte del protagonista era stata affidata a Christian Bale ma non sono state annunciate novità in merito.