Il Talismano: La Amblin Entertainment svilupperà ladattamento del romanzo di Stephen King

12/10/2017 |

La Amblin Entertainment ha deciso di sviluppare un nuovo progetto cinematografico riguardante un altro dei più famosi romanzi di Stephen King: Il Talismano. Il libro, scritto da King e da Peter Straub, è stato pubblicato nel 1983.



Il romanzo racconta la storia di un uomo chiamato Jack Sawyer che dovrà viaggiare dal New Hampshire alla California nel tentativo di raggiungere sua madre malata di cancro. Durante il tragitto si imbatte in un universo alternativo chiamato I Territori dove all’interno è custodito un oggetto speciale, chiamato Il Talismano, in grado di salvare sua madre dalla malattia.



Frank Marshall produrrà il progetto mentre Michael Wright sarà il produttore esecutivo.



La Amblin ha messo sotto contratto Josh Boone con lo scopo di scrivere la storia. Non è chiaro se Boone, che ha diretto Colpa delle Stelle, si occuperà anche della regia.