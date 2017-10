Settlers of Catan: la Sony Pictures pronta a sviluppare il film

News





12/10/2017 |

Il film dedicato al gioco Settlers of Catan è in lavorazione presso la Sony Pictures. Lo studio, infatti, sta lavorando con il produttore Gail Katz che ha acquisito i diritti nel 2015. Dan Lin e Jonathan Eirich sono a bordo del progetto come produttori mentre Andrea Giannetti fungerà da supervisore per conto della Columbia.

La sceneggiatura dell’adattamento di Settlers of Catan sarà scritta da Blaise Hemingway e stando alle prime informazioni l’obiettivo della produzione è quello di creare un potenziale franchise.



Il gioco da tavola è stato creato da Klaus Teuber nel 1995.