Thor: Ragnarok: la clip internazionale Strongest Avenger?

News





13/10/2017 |

Strongest Avenger? è il titolo della nuova clip internazionale di Thor: Ragnarok, terzo atteso capitolo della saga Marvel. Nel video possiamo dare un'occhiata al protagonista Chris Hemsworth, tornato sul set per interpretare il figlio di Odino. In questa nuova avventura farà squadra con Hulk, Loki e Valchiria per difendere la sua Asgard da una terrificante minaccia.

Mark Ruffalo, Tom Hiddleston e Tessa Thompson compongono il cast principale.



Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Idris Elba, Jeff Goldblum, Karl Urban e Anthony Hopkins sono gli altri attori che ritroveremo nel film.



La regia è di Taika Waititi mentre la sceneggiatura è di Eric Pearson.



Il debutto ufficiale di Thor: Ragnarok nelle nostre sale è fissato per il 25 Ottobre.



Sinossi di Thor: Ragnarok:

Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.