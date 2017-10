Raymond Cruz nel cast dellhorror movie The Children

News





14/10/2017 |

Raymond Cruz, attore visto in alcune serie tv come Breaking Bad e Better Call Saul, è entrato a far parte del cast dell’horror movie The Children. Il film racconterà della misteriosa scomparsa di due ragazzi e di un’assistente sociale che farà di tutto per ritrovarli. Nel tentativo di investigare su questa misteriosa storia, la donna scoprirà che la sua famiglia è in pericolo. L'attore interpreterà uno sciamano con un passato da sacerdote.

Linda Cardellini, Sean Patrick Thomas e Patricia Velasquez sono gli altri attori che reciteranno nel film.



La pellicola della New Line Cinema sarà prodotta da James Wan, Emile Gladstone e Gary Dauberman mentre Michael Clear è il produttore esecutivo.



Mikki Daughtry e Tobias Iaconis hanno scritto la sceneggiatura.



Il film non ha ancora una data d'uscita.