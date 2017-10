Beetlejuice 2 ha un nuovo sceneggiatore: Mike Vukadinovich scriverà la storia del film

News





15/10/2017 |

Continua a muovere dei piccoli passi in avanti il progetto che dovrebbe portare alla realizzazione del sequel di Beetlejuice. Da diversi anni, infatti, si parla della possibilità di riportare nelle sale la storia di questo film diretto da Tim Burton nel 1988 ma nessuna svolta è mai arrivata. Almeno fino a questo momento. La Warner Bros. Pictures aveva ingaggiato inizialmente David Katzenberg e Seth Grahame-Smith per scrivere la storia ma ora ha passato l’eredità della sceneggiatura a Mike Vukadinovich.



Lo scrittore, dunque, realizzerà a breve il nuovo script e lo metterà a disposizione della compagnia che poi deciderà se procedere o meno con lo sviluppo del sequel che dovrebbe essere affidato ancora una volta allo stesso Burton. L’intenzione, infatti, sarebbe quella di riportare sul set la squadra del primo film, composta dallo stesso regista e dal protagonista Michael Keaton.



Il condizionale in questo caso è d’obbligo, anche se più volte Burton ha ribadito la volontà di voler tornare dietro la macchina da presa di fronte ad una sceneggiatura di valore.