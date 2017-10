Box Office USA: lhorror movie Auguri per la Tua Morte al primo posto

News





16/10/2017

E’ durato una settimana il dominio al botteghino americano di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Il film, il cui incasso è stato di 15.100.000 dollari, è scivolato al secondo posto lasciando il trono all’horror movie Auguri per la Tua Morte. Il film di Christopher Landon ha incassato 26.500.000 dollari. La terza posizione è stata occupata da un’altra pellicola esordiente: The Foreigner. Diretto da Martin Campbell, l’action movie ha portato via 12.840.000 dollari mentre è scivolato al quarto posto IT di Andy Muschietti che ha incassato 6.050.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Kingsman - Il Cerchio d’Oro di Matthew Vaughn (5.315.000 dollari) e Lego Ninjago - Il film di Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan (4.315.000 dollari).