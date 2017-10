Wonder Woman 2: le riprese partiranno a Giugno 2018

News





16/10/2017 |

Soltanto poche settimane fa la Warner Bros. Pictures aveva annunciato di aver raggiunto l’accordo con Patty Jenkins per la realizzazione di Wonder Woman 2. La regista del primo capitolo, dunque, è stata confermata al timone del franchise e lavorerà ancora una volta con la protagonista Gal Gadot. Il progetto è in fase embrionale ma inizierà presto a muovere i primi passi. A Giugno 2018, infatti, partiranno ufficialmente le riprese di questo nuovo entusiasmante capitolo che punta a replicare il successo ottenuto dal film originale: Wonder Woman ha incassato in tutto il mondo 821 milioni di dollari.



La sceneggiatura di questo sequel sarà scritta da Dave Callaham. La trama non è stata rivelata ma le prime informazioni a riguardo riportano che il film sarà ambientato durante la Guerra Fredda.