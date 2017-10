Keep Watching: il trailer internazionale dellhorror movie con Bella Thorne

News





16/10/2017 |

La Sony Pictures ha rilasciato in rete il trailer internazionale di Keep Watching, horror movie psicologico che terrà con il fiato sospeso fino alla fine gli spettatori. La pellicola, diretta da Sean Carter, al suo esordio ufficiale dietro la macchina da presa, racconta la storia di una famiglia imprigionata all’interno della propria abitazione da un gruppo di estranei. I componenti della famiglia saranno costretti a partecipare ad un terrificante gioco che terrà le loro vite in bilico fino alla fine. Quello che non sanno è che il tutto è trasmesso in diretta sul web...



Scritto da Joseph Dembner, il film ha un cast composto da Bella Thorne, Ioan Gruffudd, Natalie Martinez, Chandler Riggs, Leigh Whannell e Matthew Willig.



L’uscita nelle sale americane di Keep Watching è significativa. La pellicola sbarcherà nei cinema in un’unica data: il 31 Ottobre, la notte di Halloween.