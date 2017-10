Eli: lhorror movie della Paramount Pictures uscirà nel 2019

News





17/10/2017 |

La Paramount Pictures ha fissato per il 4 Gennaio 2019 l’uscita nelle sale di Eli. La pellicola horror è diretta da Ciaran Foy (Sinister 2) e racconta la storia di una clinica isolata dove è in cura un ragazzo afflitto da una rara malattia. Presto, però, la stessa struttura diventerà una prigione senza via di fuga.

La sceneggiatura originale di Eli è stata scritta da David Chirchirillo ed è stata revisionata da Ian Goldberg e Richard Naing. Trevor Macy è il produttore di Eli tramite la sua Intrepid Pictures con John Zaozirny della Bellevue Productions. Matt Alvarez è il produttore esecutivo. Al momento il cast non è stato ancora annunciato.



Ciaran Foy, oltre a Sinister 2, ha diretto nel 2012 un altro horror movie: Citadel.