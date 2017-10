Riz Ahmed in trattative per recitare in Hamlet

News





17/10/2017 |

Riz Ahmed è entrato ufficialmente in trattative per recitare nel prossimo progetto Netflix dal titolo Hamlet. Ahmed ha sviluppato la storia con lo sceneggiatore Mike Lesslie che nel 2015 ha scritto lo script di Macbeth, film con protagonista Michael Fassbender. Il duo sta lavorando da anni al progetto.



L’adattamento cinematografico sarà ambientato nella Londra di oggi. Jim Wilson è il produttore.



Riz Ahmed ha recitato lo scorso anno nel film Rogue One: A Star Wars Story ed ha da poco terminato le riprese di The Sisters Brothers, film di Jacques Audiard basato sul romanzo di Patrick DeWitt.