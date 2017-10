Cher nel cast di Mamma Mia! Here We Go Again

News





17/10/2017 |

A distanza di sette anni da Burlesque, Cher ha deciso di tornare sul set e lo farà all’interno di Mamma Mia! Here We Go Again. Nel secondo capitolo del musical non è chiaro ancora quale ruolo avrà l’attrice.



La star si unisce dunque ad un cast eccezionale, composto da Meryl Streep, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard e Colin Firth. Nella pellicola reciteranno anche Lily James, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner.



Ol Parker ha scritto la sceneggiatura e si occuperà anche di dirigere la pellicola. La produzione è affidata invece a Judy Craymer della Littlestar e a Gary Goetzman della Playtone.