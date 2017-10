I Am Mother: Hilary Swank reciterà nel thriller sci-fi

News





17/10/2017 |

Hilary Swank è stata scritturata per recitare all’interno del thriller sci-fi dal titolo I Am Mother. L’attrice lavorerà accanto alla protagonista Clara Rugaard che interpreterà la prima di una nuova generazione di esseri umani creata da Mother, un robot creato appositamente per ripopolare la terra dopo l’estinzione dell’umanità. A complicare i piani, però, ci penserà una feroce assassina (Swank) che metterà in discussione tutto quello che di buono è stato creato.



I Am Mother è basato su una storia originale realizzata dal regista Grant Sputore e dallo sceneggiatore Michael Lloyd Green.



Per Sputore si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Il film è prodotto da Timothy White della Southern Light Films e da Kelvin Munro della Penguin Empire.