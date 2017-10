Reid Scott in trattative per recitare nel film Venom

News





18/10/2017 |

Reid Scott è entrato in trattative per recitare in Venom, lo spinoff di Spider-Man in lavorazione presso la Sony Pictures. Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’attore lavorerà accanto a Tom Hardy, scelto per interpretare il protagonista, Riz Ahmed, Michelle Williams e Jenny Slate.



La regia sarà invece di Ruben Fleischer.



Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel scriveranno la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno Venom con Amy Pascal.



L’uscita di Venom nelle sale è prevista per il 5 Ottobre 2018.



Scott ha recitato recentemente nella commedia 40 sono i nuovi 20 con protagonista Reese Witherspoon.