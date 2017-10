Vita da Giungla: Alla Riscossa!: la scena in italiano La nascita di Maurice

News





18/10/2017 |

Grazie alla Eagle Pictures vi mostriamo una scena di Vita da Giungla: Alla Riscossa!, il film animato del regista David Aulax. La pellicola è tratta dalla famosa serie televisiva francese che racconta di un gruppo di simpatici animali che uniranno le forze per difendere la giungla da alcuni nemici. In questa opera cinematografica troviamo il protagonista Maurice, un pinguino che ama dipingere il suo corpo di arancione nel tentativo di assomigliare alla tigre che lo ha cresciuto, provare a difendere in tutti i modi il luogo in cui vive dall’assalto del temibile koala Igor.



Aulax ha diretto gli episodi della serie e del film per la tv Vita da Giungla - Operazione Tricheco uscito nel 2011 e ha lavorato alla sceneggiatura con Eric Tosti.



L'uscita italiana è prevista per domani 19 Ottobre.

Sinossi di Vita da Giungla: Alla Riscossa!

Maurice ha tutto di un pinguino… ma in lui si nasconde una tigre! Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, è diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, “La squadra della giungla”, Maurice conta rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente invece di distruggerla…