La Signora dello Zoo di Varsavia: lo spot italiano Speranza

18/10/2017 |

Poco meno di un mese ci separa dall'arrivo in Italia di La Signora dello Zoo di Varsavia, la pellicola diretta da Niki Caro. Il regista con questa opera porta nelle sale la storia di Antonina Zabinska, donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò insieme al marito circa trecento ebrei.



Nei panni della Zabinska troviamo Jessica Chastain che ha lavorato in questa pellicola con Johan Heldenbergh, nella parte del marito Jan, Daniel Brühl, Timothy Radford ed Efrat Dor.



La sceneggiatura è stata scritta da Angela Workman. La Signora dello Zoo di Varsavia è prevista per il 16 Novembre.



Sotto la sinossi trovate lo spot dal titolo Speranza.



Sinossi di La Signora dello Zoo di Varsavia:

La due volte candidata all’Oscar Jessica Chastain è Antonina Zabinska, moglie, madre e lavoratrice che per molti, durante la Seconda Guerra Mondiale, divenne, insieme al marito Jan, un barlume di speranza nella Varsavia occupata dai nazisti.