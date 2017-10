L'Uomo di Neve: Michael Fassbender parla del film in una nuova intervista

News





18/10/2017 |

Michael Fassbender, protagonista maschile del film L'Uomo di Neve, è al centro della scena nella nuova intervista rilasciata in rete dalla Universal Pictures. Il film è l'adattamento cinematografico del famoso romanzo di Jo Nesbø e vede l'attore interpretare un commissario pronto a dare la caccia ad uno spietato killer. Accanto a Fassbender troviamo Rebecca Ferguson, nel ruolo del personaggio principale femminile.



L'Uomo di Neve è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title (La Teoria del Tutto - The Theory of Everything, Les Misérables), da Robyn Slovo (La Talpa - Tinker Tailor Soldier Spy) e Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne - The Girl with the Dragon Tattoo).



Produzione della Working Title Films - in associazione con Another Park Film - il thriller ha goduto della produzione esecutiva di Nesbø, Niclas Salomonsson, Martin Scorsese, Alfredson, Liza Chasin e Amelia Granger.



Charlotte Gainsbourg e J.K. Simmons completano il cast.



Il film è stato interamente girato in Norvegia nelle città di Oslo e Bergen, oltre che nella provincia di Rjukan.



Sinossi di L’Uomo di Neve:

Quando un commissario (Fassbender) inizia a indagare sulla sparizione di una donna alla caduta della prima neve di inverno, teme che possa essere di un serial killer a piede libero e tornato in azione. Con l’aiuto di una brillante recluta (Ferguson), il poliziotto riesce a ricollegare altri casi non risolti da decenni e si impegna ad evitare un nuovo dramma prima della prossima nevicata.