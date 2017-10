Geostorm dal 1° Novembre nelle sale: online il nuovo spot

News





18/10/2017 |

Il nuovo spot di Geostorm, online tramite la Warner Bros. Pictures, ci ricorda l'arrivo in Italia a partire dal 1° Novembre del film catastrofico diretto dal regista esordiente Dean Devlin.

La pellicola vede protagonista Gerard Butler (Attacco al potere, 300) nei panni di Jake, uno scienziato che insieme al fratello Max, interpretato da Jim Sturgess (Cloud Atlas), viene incaricato di risolvere il malfunzionamento del programma di un satellite creato per proteggere la Terra. L'attore è affiancato da Abbie Cornish (Limitless), Alexandra Maria Lara (Rush), Daniel Wu (L’uomo con i pugni di ferro, Warcraft: L’inizio), Eugenio Derbez (How to Be a Latin Lover) e i candidati agli Oscar® Ed Harris (The Hours, Apollo 13) e Andy Garcia (Il Padrino – Parte III).

Cornish è l’agente dei Servizi segreti Sarah Wilson; Lara è Ute Fassbinder, l’astronauta dell’ISS che dirige la stazione spaziale; Wu è Cheng, il supervisore di stanza a Hong Kong del Dutch Boy Program; Derbez interpreta il membro della stazione spaziale Hernandez, Garcia è il Presidente americano Andrew Palma; e Harris il Segretario di Stato Leonard Dekkom.



Nel film appaiono anche Zazie Beetz (l’imminente Deadpool 2 e Atlanta per la Tv), Adepero Oduye (La grande scommessa, 12 anni schiavo), Amr Waked (Lucy, Syriana) e Robert Sheehan (Shadowhunters – Città di ossa, L’ultimo dei templari).



Il film, scritto da Dean Devlin & Paul Guyot, è prodotto da David Ellison e Devlin di Skydance e da Dana Goldberg di Skydance. Herbert W. Gains e Marc Roskin di Electric Entertainment e Don Granger di Skydance sono i produttori esecutivi. Rachel Olschan di Electric Entertainment e Cliff Lanning sono i coproduttori.



Sinossi di Geostorm:

In seguito a una terribile serie di disastri naturali che hanno messo in serio pericolo il pianeta, i capi di stato dei vari Paesi del mondo si sono uniti per creare una complessa rete di satelliti per poter controllare il clima globale e garantire la sicurezza di tutti. Ma qualcosa non ha funzionato, il sistema costruito per proteggere la Terra ora la sta attaccando ed è una corsa contro il tempo per scoprire da dove proviene la vera minaccia, prima che una tempesta universale spazzi via tutto… e tutti.