Nemesi: la scena in italiano Una nuova vita

News





19/10/2017 |

Nemesi è il nuovo thriller movie diretto da Walter Hill con protagoniste Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. La storia racconta di un sicario che, dopo aver ucciso un uomo, dovrà fare i conti con la pazzia della sorella dello stesso, un chirurgo estetico che dopo averlo catturato lo sottoporrà ad un intervento trasformandolo da uomo a donna. All’interno del nuovo corpo il protagonista cercherà la sua vendetta. Le due attrici interpreteranno il sicario e la dottoressa.



Il regista di Jimmy Bobo - Bullet to the Head ha diretto un cast composto anche da Anthony LaPaglia, Tony Shalhoub, Caitlin Gerard e Terry Chen.



La sceneggiatura è stata scritta da Denis Hamill.



Tramite la Notorious Pictures oggi vi presentiamo la scena Una nuova vita.



Sinossi di Nemesi:

Frank è un killer a pagamento catturato da una chirurga plastica, la quale, per vendicare la morte del fratello, anche lui tra i bersagli del killer, lo opera per cambiargli sesso, infliggendogli così una tortura maggiore della morte. La traumatica esperienza porta Frank a cambiare, allerta la polizia della pericolosa chirurga e diventa giustiziere delle ragazze vittime di soprusi.