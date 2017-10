I, Tonya: online il primo teaser del film con Margot Robbie

News





19/10/2017 |

E' online il primo teaser trailer internazionale di I, Tonya, la nuova pellicola con protagonista Margot Robbie. In questa opera cinematografica l'attrice interpreterà Tonya Harding l’ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense. La Harding, considerata una delle migliori pattinatrici internazionali, passò alla storia anche per il suo coinvolgimento nell’aggressione alla pattinatrice Nancy Kerrigan. L’episodio, avvenuto nel gennaio 1994, fece gridare allo scandalo. La Kerrigan, a causa dell’aggressione subita, fu costretta a ritirarsi momentaneamente e questo permise alla Harding di ottenere il titolo nazionale.



La regia del film è di Craig Gillespie che ha lavorato su una sceneggiatura originale scritta da Steven Rogers.



I, Tonya è prodotto da Bryan Unkeless, attraverso la sua Clubhouse Pictures, e dalla Robbie tramite la sua LuckyChap Entertainment.



L'uscita ufficiale negli USA è prevista per Dicembre.