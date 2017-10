Chiwetel Ejiofor pronto al debutto da regista: la star porterà nelle sale la storia di William Kamkwamba

News





20/10/2017 |

Chiwetel Ejiofor ha iniziato la produzione del film che lo vedrà debuttare dietro la macchina da presa. La star sarà anche protagonista di questa pellicola, adattamento cinematografico dell’autobiografia di William Kamkwamba, uomo originario del Malawi, dal titolo The Boy Who Harnessed the Wind. L’opera racconterà la storia di Kamkwamba, un ragazzo capace a 13 anni di salvare il suo villaggio costruendo un mulino a vento per rifornire la propria casa di elettricità, usando pezzi di rottami metallici, parti vecchie di biciclette e legno.



Andrea Calderwood della Potboiler Productions e Gail Egan sono i produttori. Jeff Skoll e Jonathan King della Partecipant sono i produttori esecutivi con Joe Oppenheimer della BBC Films, Natascha Wharton della BFI e gli autori Kamkwamba e Bryan Mealer.



Nei panni del protagonista troveremo Maxwell Simba che reciterà accanto ad Ejiofor, Lily Banda, Noma Dumezweni, Aissa Maiga, Joseph Marcell e Lemogang Tsipa.