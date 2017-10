Scott Haze in trattative per recitare in Venom

News





20/10/2017 |

Un altro attore è entrato in trattative per lavorare nel cinecomic Venom. Stiamo parlando di Scott Haze, star che ha recitato in Only the Brave, pellicola che oggi arriverà negli USA. La Marvel, che per la prima volta ha deciso di portare al cinema la storia di uno dei nemici storici dell’Uomo Ragno, non ha annunciato quale sarà il ruolo di Haze.



Nei panni del protagonista Venom troveremo Tom Hardy, affiancato nel cast da Riz Ahmed, Michelle Williams e Jenny Slate.

Ruben Fleischer si occuperà della regia.



In questa pellicola Venom dovrà fare i conti con la presenza di Carnage, uno dei villain principali dell’universo Marvel.



Scott Rosenberg, Jeff Pinkner e Kelly Marcel scriveranno la sceneggiatura. Avi Arad e Matt Tolmach produrranno Venom con Amy Pascal.



L’uscita di Venom nelle sale è prevista per il 5 Ottobre 2018.