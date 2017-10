Terapia di Coppia per Amanti dal 26 Ottobre nelle sale: ecco lo spot!

News





20/10/2017 |

La prossima settimana uscirà nelle nostre sale Terapia di Coppia per Amanti, di cui oggi vi mostriamo il nuovo spot. Il film vede protagonisti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, che recitano nella parte di due amanti che per risolvere i loro problemi di coppia decideranno di andare dall’analista, quest’ultimo interpretato da Sergio Rubini. Il cast è diretto da Alessio Maria Federici, regista di Lezioni di Cioccolato e Fratelli Unici.



Tratto dal romanzo best seller di Diego De Silva, il film uscirà il 26 Ottobre.



Vi lasciamo allo spot distribuito dalla Warner Bros.



Sinossi di Terapia di Coppia per Amanti:

Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono sposati... ma non tra di loro. Incoscienti e innamorati, si ritrovano uniti da una passione incontrollabile.La loro relazione fatta di attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella camera di un B&B, approda dall'analista che, seppur spiazzato nel trovarsi di fronte una coppia clandestina, accetterà l'incarico. Un’immersione nei sentimenti che nascono dal timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all'amore e all’impulso di cambiare vita.