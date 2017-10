Hangman: online il trailer internazionale

News





20/10/2017

E’ disponibile online il primo trailer internazionale di Hangman, il thriller movie con protagonisti Al Pacino e Karl Urban. Diretto da Johnny Martin, il film vede al centro della scena un detective della omicidi, Ray Archer (Pacino), che proverà, insieme ad un suo collega, Will Ruiney (Urban), a dare la caccia ad un pericolosissimo serial killer che sta giocando ad una versione particolare del gioco per bambini Hangman, conosciuto anche come il nome “gioco dell’impiccato”.

Nel cast troviamo anche Brittany Snow che interpreterà una giornalista che seguirà da vicino il caso.



Martin sarà anche il produttore esecutivo con Jonathan Saba. Michael Caissie & Charles Hutting e Phil Hawkins hanno scritto la sceneggiatura.



L'uscita nelle sale americane è prevista per Dicembre.